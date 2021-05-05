Телеведуча Ольга Фреймут, яка випустила книгу з етикету, тепер несе свою науку в маси

Раніше Ольга зізнавалася, що друзі бояться з нею вечеряти, так як можуть зробити "щось не так". А ось чоловік 39-річної зірки, гендиректор "Нового каналу" Володимир Локотко, не тільки звик до примх коханої, але ще й у всьому її підтримує.

На нових кадрах, якими Фреймут поділилася в своєму мікроблозі в Instagram, ведуча продемонструвала українцям, як правильно пити популярний коктейль, передає Politeka.net.

Зазвичай, Ольга показує як треба на власному прикладі, але цього разу її "піддослідним" став Володимир. Ведуча вже й чоловіка втягнула в свою справу.

"Як пити коктейль "Маргарита"? Облизувати сіль? Зі соломки? Вибираємо місце на склянці - і п'ємо з одного боку. P. S. Володя прихильник моєї рубрики #етикетсфреймут А ви?", - підписала кадри Ольга.

Зацікавлені користувачі кинулися коментувати побачене:

"Дивлюся на Володю і думаю, як добре що ваш чоловік вас підтримує в будь-якій вашій рубриці, це говорить про те, що б ви не придумали, він все рівно підтримає вас, все просто - він вас любить, тому у мене тут все)❤️"

"а лимон можна з'їсти?"

"Коли прочитала опис, подумала, що Володя зараз облизуватиме сіль і закидатиме голову, ковтаючи напій 😂"

"Келихи за ніжку треба тримати а не за чашу. Поганий, Володя прихильник, значить 😁"

"Треба чоловічі напої пити - коньяк і горілку, а не оте все))))"

Раніше ми розповідали, Ольгу розкритикували за зовнішній вигляд. Ведуча анонсувала свій курс хороших манер, при цьому надівши прозору блузку, крізь яку було помітно бюстгальтер.

"А щоб бюстгальтер було видно через блузку це "гарна" манера? 🙄 "; "інша справа, якби без бюстгальтера, а так Ольга чудово виглядає і завжди розкішно одягнена❤️"; "але по етикету нижньої білизни не повинно бути видно. І зараз Оля порушує етикет", - відреагували користувачі.

Нагадаємо, що Фреймут взялася знову повчати українців, торкнувшись важливої теми: "чекаємо відповіді Володі Остапчука"

Як повідомляла Politeka, Фреймут показала брата-красеня, якого "замовила" у батьків: "повинні бути двійнятами".