Украинская телеведущая Ольга Фреймут показала своего любимого родственника, у которого день рождения
Ведущая росла в семье с младшим братом Артуром и сестрой Юлией, сообщает Politeka.net. Родственники очень близки. Звезда уверена, это результат правильного воспитания родителей, которые приучили их с раннего возраста к определенным обязанностям.
Фреймут нередко делится кадрами времяпрепровождения с любимыми родственниками. В этот раз Ольга поздравила брата с днем рождения, разместив фото с ним в сторис. В кадре оба были еще маленькими.
"Братик, с днем рождения!", - написала украинская знаменитость.
Также телеведущая показала семейное фото с детьми и братом с предыдущего дня рождения.
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Фото не собрали много лайков и комментариев в открытом доступе, ведь в сторис нет такой возможности.
Отметим, Артур работает инспектором, проверяя АЗС. В одном из интервью родственник звезды признался, что всегда сердцем чувствует, когда Ольге плохо, и даже среди ночи может позвонить, чтобы все выяснить.
"мы с Олей должны быть двойняшками, - сердцем чувствую, когда Ольге плохо", - поделился брат-красавчик.
Артур рассказал, что сестра "заказала" его рождение у родителей. Будущая звезда воспитывала младшего, водила в садик, и могла найти с ним общий язык.
Напомним, Ольга Фреймут родилась 25 февраля 1982 года. Она вела передачи «Подъем», «Шоумания», «Кто сверху?», «Ревизор», «Инспектор Фреймут». Ведущая в 2018 году стала «директором школы панянок» в реалити-шоу «От пацанки до панянки».
Напомним, что скандальная Фреймут унизила влюбленную пару, взявшись за нравоучения посреди улицы: "барышня сама справится".
Как сообщала Politeka, Фреймут забыла об этикете и показала чувства к мужу у всех на виду: «Вам говорили, что вы...».