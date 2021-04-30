Украинская телеведущая Ольга Фреймут показала своего любимого родственника, у которого день рождения

Ведущая росла в семье с младшим братом Артуром и сестрой Юлией, сообщает Politeka.net. Родственники очень близки. Звезда уверена, это результат правильного воспитания родителей, которые приучили их с раннего возраста к определенным обязанностям.

Фреймут нередко делится кадрами времяпрепровождения с любимыми родственниками. В этот раз Ольга поздравила брата с днем рождения, разместив фото с ним в сторис. В кадре оба были еще маленькими.

"Братик, с днем рождения!", - написала украинская знаменитость.

Также телеведущая показала семейное фото с детьми и братом с предыдущего дня рождения.

Фото не собрали много лайков и комментариев в открытом доступе, ведь в сторис нет такой возможности.

Отметим, Артур работает инспектором, проверяя АЗС. В одном из интервью родственник звезды признался, что всегда сердцем чувствует, когда Ольге плохо, и даже среди ночи может позвонить, чтобы все выяснить.

"мы с Олей должны быть двойняшками, - сердцем чувствую, когда Ольге плохо", - поделился брат-красавчик.

Артур рассказал, что сестра "заказала" его рождение у родителей. Будущая звезда воспитывала младшего, водила в садик, и могла найти с ним общий язык.

Напомним, Ольга Фреймут родилась 25 февраля 1982 года. Она вела передачи «Подъем», «Шоумания», «Кто сверху?», «Ревизор», «Инспектор Фреймут». Ведущая в 2018 году стала «директором школы панянок» в реалити-шоу «От пацанки до панянки».

Напомним, что скандальная Фреймут унизила влюбленную пару, взявшись за нравоучения посреди улицы: "барышня сама справится".

Как сообщала Politeka, Фреймут забыла об этикете и показала чувства к мужу у всех на виду: «Вам говорили, что вы...».