Известная украинская телеведущая Оля Фреймут показала себя

Как пишет Politeka.net, Оля Фреймут является украинской телеведущей, которая прославилась благодаря проекту "Ревизор". Сейчас красотка активно ведет социальные сети, рассказывая украинцам правила этикета. Не забывает девушка показывать фото из обычной жизни, как было в этот раз.

Фреймут сидела в шелковом платье на диване, демонстрируя ножки в разрезе наряда. Волосы Оля оставила распущенными, а глаза закрыла.

Фанаты не ставили лайки и не писали комментарии, ведь фото Оля опубликовала в сторис Инстаграм, где нет подобных функций, но обычно звезду без комплиментов не оставляют: "Оля,вы мой эталон,пример воспитанности и культуры, эстетическая красота.

Мы писали, что известная телеведущая, главный "ревизор" и "барышня" Украины Ольга Фреймут появилась в очень неожиданной компании.

Ольга на фото позировала в голубой полупрозрачной блузке с цветочками и красных расклешенных штанах. А ее знакомый рэпер - в черной объемной футболке и спортивных штанах.

Ольга написала, что подружилась с рэпером, и пожелала украинцам иметь хороших друзей.

Напомним, главная "панянка" Фреймут в странном наряде заинтриговала украинцев кадром с подружкой

Также Politeka сообщала, что Фреймут рассмешила Остапчука, который любит троллить ведущую за ее этикет

А еще Politeka писала, что Ольга Фреймут засветила интерьер своего загородного особняка

