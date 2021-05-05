Телеведущая Ольга Фреймут, выпустившая книгу по этикету, теперь несет свою науку в массы

Ранее Ольга признавалась, что друзья боятся с ней ужинать, так как могут сделать "что-то не так". А вот муж 39-летней звезды, гендиректор "Нового канала" Владимир Локотко, не только привык к причудам возлюбленной, но еще и во всем ее поддерживает.

На новых кадрах, которыми Фреймут поделилась в своем микроблоге в Инстаграм, ведущая продемонстрировала украинцам, как правильно пить популярный коктейль, передает Politeka.net.

Обычно, Ольга показывает как надо на собственном примере, но в этот раз ее "подопытным" стал Владимир. Ведущая уже и мужа втянула в свое дело.

"Как пить коктейль «Маргарита»? Облизывать соль? Из соломки? Выбираем место на стакане - и пьем с одной стороны. P.S. Володя сторонник моей рубрики #этикетсфреймут. А вы?", - подписала кадры Ольга.

Заинтересованные пользователи кинулись комментировать увиденное:

"Смотрю на Володю и думаю, как хорошо что ваш муж вас поддерживает в любой вашей рубрике, это говорит о том, что бы вы не придумали, он всё ровно поддержит вас, всё просто - он вас любит, поэтому у меня тут всё)❤️"

"а лимон можно съесть?"

"Когда прочитала описание, подумала, что Володя сейчас будет облизывать соль и запрокидывать голову, глотая напиток 😂"

"Бокалы за ножку надо держать а не за чашу. Плохой, Володя сторонник, значит 😁"

"Надо мужские напитки пить - коньяк и водку, а не оте все))))"

Ранее мы рассказывали, Ольгу раскритиковали за внешний вид. Ведущая анонсировала свой курс хороших манер, при этом надев прозрачную блузку, сквозь которую было заметен бюстгальтер.

"А чтобы бюстгальтер был виден через блузку это "гарна" манера? 🙄"; "другое дело, если бы без бюстгальтера, а так Ольга прекрасно выглядит и всегда роскошно одета❤️"; "но по этикету нижнее белье не должно быть видно. И сейчас Оля нарушает этикет", - отреагировали пользователи.

Напомним, что Фреймут взялась снова поучать украинцев, коснувшись важной темы: "Ждем ответа Володи Остапчука"

Как сообщала Politeka, Фреймут показала брата-красавчика, которого "заказала" у родителей: "Должны быть двойняшками".