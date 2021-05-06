Відома співачка Оля Полякова розкрила правду про справжній вік своєї мами

Як передає Politeka.net, відома українська співачка Оля Полякова нещодавно побувала на відпочинку з доньками і мамою в Туреччині. До них на віллу навідалася вагітна Катя Осадча і в рамках програми "Світське життя" показала розкішний відпочинок співачки, а також розпитала про те, як вони проводять час в жіночій компанії.

У розмові з Осадчою Полякова розкрила подробиці особистого життя своєї мами Світлани Іванівни, а також розсекретила її справжній вік. Виявилося, що батько сімейства помер, але мама співачки зустріла новою любов і живе з новим бойфрендом в Москві. У розмові телеведуча вельми здивувалася, що жінка в такому віці знайшла нового чоловіка, адже їй "вже не 30 років".

На таку реакцію Осадчої бурхливо відповіла Оля Полякова: "Але мамі і не 92. Зараз життя змінилося. Дженніфер Лопес розірвала стосунки з Родрігесом і знову дівка на виданні. А моя мама не дуже сильно старша - всього на сім років", – резюмувала співачка. Враховуючи, що американській поп-діві уже 51 рік, то виходить, що мамі Полякової 58 років.

Відзначимо, що недавно Полякова виклала в своєму Instagram миле фото з дочками і мамою. Багато фанатів зірки не повірили, що це мама, в коментарях відзначають, що Світлана Іванівна виглядає не більше, ніж на 40-45 років. "Яка мама Олі красива", "Красуні", "Оля, скільки років мамі? Вона виглядає на 45, не більше", "Мама просто вогонь, дуже красива і так молодо виглядає", "Мама? Так молодо виглядає", "Мама? Я думала подружка", "Всі красиві, але ваша мама, Оля, це нереальна краса", - пишуть в коментарях.

Нагадаємо, Полякова після застіль і Туреччини опинилася в клініці разом з мамою: "Злюча була, як собака...".

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