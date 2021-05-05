Ведучий "Голосу країни" Слава Дьомін, з яким дуже дружна співачка Тіна Кароль, приголомшив несподіваною звісткою і новими фото

Як передає Politeka.net, зірка телеекранів, а також радіоведучий на Люкс ФМ поділився в своєму мікроблозі в Instagram свіжими кадрами, зробленими в Туреччині.

Раніше з'явилася інформація, що Дьомін після 13 років шлюбу розлучається зі своєю дружиною Оксаною. Яким же було здивування шанувальників майже "холостяка", коли він відправився на відпочинок з екс-дружиною та сином.

"Багато хто з вас помітив, що в Стамбулі я був не тільки з сином 😊 Третьою в нашій компанії була моя колишня дружина (так дивно звучить слово "колишня"🙃). Хоча за документами ще нинішня😀. Взагалі, ми з Владиком повинні були летіти в Стамбул удвох. За два дні до поїздки попросив @ksu_lady_m зробити у нотаріуса дозвіл на вивезення дитини за кордон. Слово за слово і виявилося, що Оксана на свята нічо не робить і теж хотіла б побувати в Стамбулі, - Слава зробив дівчині приємний сюрприз і купив їй квиток. - А взагалі, це таке цікаве почуття. Спати в різних кімнатах, але при цьому готувати вранці каву🙂 Хороші відносини колишніх вважаю вищим левелом мудрості".

Однією з перших пост Дьоміна прокоментувала співачка Оля Полякова.

"Ну, це взагалі не дивно, а нормально...🙌 ", - погодилася вона з ведучим.

Примітно, що про розлучення Дьомін повідомив після того, як в Мережі з'явився цікавий кадр із Кароль. Співачка в шкіряній червоній сукні пригорнулася до нього, кинувши "закоханий" погляд.

Про те, що Тіна, можливо, нерівно дихає до Слави, служить ще й той факт, що вона спробувала його роздягнути під час танцю.

Нагадаємо, Тіна Кароль поділилася з українцями рецептом оригінальної паски без випічки:"вийде у кожної господині".

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