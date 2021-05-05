Відома українська телеведуча Лілія Ребрик показала, як проводить час з дочкою
Як пише Politeka.net, Лілія Ребрик не тільки популярна телеведуча, а й актриса театру і кіно. Зірка 10 років тому вийшла заміж за танцівника Андрія Дикого. Зараз у пари двоє дочок, а зовсім недавно сім'я купила розкішний заміський особняк.
Цього разу Лілія опублікувала фото, показавши, як проводить час на дачі з дочкою. Ребрик сиділа за столом, поки дочка Діана стояла ззаду і закривала мамі очі. Красуні сміялися, а на другому фото ще й обіймалися.
"Я часто замислююся, з чого починається любов мами! З дрібниць! # Щастя в моменті. Вона проявляє себе в таких деталях, як смачненько спечених млинцях на сніданок, в теплому какао в улюблених чашках, в турботі будь - який момент, в думках про своїх дітей кожну секунду", - написала Лілія Ребрик.
Екс-чоловік Ані Лорак Мурат вивіз їхню 9-річну дочку з Росії: "Соня, вчи турецьку мову"
Юлія "Зайка", яка вилетіла з "Холостяка", зізналася, чим хвора: "Почала прогресувати атрофія..."
Відкинутий Мішиною Тригубенко, засвітивши чорненьку "крихітку", згадав про побачення: "Зацініть..."
Полякова, не стримавшись, подзвонила Насті Каменських через її "дівчаток": "Це що таке?"
Ані Лорак перемогла Віру Брежнєву в "батлі" фігур в купальниках: показові фото
Фанати поставили майже 5 тисяч лайків і написали коментарі:
"Ви мама просто супер", "Діана красуня", "дуже люблю заварні млинці, мої друзі і близькі завжди просять їх на будь-яке свято", "красуні мама і дочка", "щаслива".
Повідомлялося, що відома українська ведуча Лілія Ребрик поділилася секретом створення дива для своєї дочки на карантині.
30 Квітня одній з дочок ведучої виповнилося три роки. Лілія і її чоловік Андрій Дикий вирішили побалувати свою дитину, влаштувавши для неї казкове свято.
Нагадаємо, Лілія Ребрик показала, як готується до літа з подружкою
А ще Politeka писала, що Лілія Ребрик похвалилася перед українцями новим будинком для трирічної доньки
Також Politeka повідомляла, що Лілія Ребрик показала, як розважається з чоловіком у заміському особняку