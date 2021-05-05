Відома українська телеведуча Лілія Ребрик показала, як проводить час з дочкою

Як пише Politeka.net, Лілія Ребрик не тільки популярна телеведуча, а й актриса театру і кіно. Зірка 10 років тому вийшла заміж за танцівника Андрія Дикого. Зараз у пари двоє дочок, а зовсім недавно сім'я купила розкішний заміський особняк.

Цього разу Лілія опублікувала фото, показавши, як проводить час на дачі з дочкою. Ребрик сиділа за столом, поки дочка Діана стояла ззаду і закривала мамі очі. Красуні сміялися, а на другому фото ще й обіймалися.

"Я часто замислююся, з чого починається любов мами! З дрібниць! # Щастя в моменті. Вона проявляє себе в таких деталях, як смачненько спечених млинцях на сніданок, в теплому какао в улюблених чашках, в турботі будь - який момент, в думках про своїх дітей кожну секунду", - написала Лілія Ребрик.

Фанати поставили майже 5 тисяч лайків і написали коментарі:

"Ви мама просто супер", "Діана красуня", "дуже люблю заварні млинці, мої друзі і близькі завжди просять їх на будь-яке свято", "красуні мама і дочка", "щаслива".

Повідомлялося, що відома українська ведуча Лілія Ребрик поділилася секретом створення дива для своєї дочки на карантині.

30 Квітня одній з дочок ведучої виповнилося три роки. Лілія і її чоловік Андрій Дикий вирішили побалувати свою дитину, влаштувавши для неї казкове свято.

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