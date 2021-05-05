У 91-річного Григорія Чапкіса, судді з "Танців з зірками", що був чотири рази одружений, двоє дітей. Старша - донька Лілія від першого шлюбу, і молодший - син Грег від другого

Відомо, що обидва спадкоємці легендарного танцюриста та хореографа пішли по його стопах. При цьому його відносини з дітьми не можна назвати близькими. І Лілія, і Грег живуть за кордоном.

Так, 63-річна дочка Чапкіса давно виїхала до Італії, разом з тоді ще своїм чоловіком, артистом оперети тенором Євгеном Сафрончиком, з яким, втім, вже розлучилася, і 13-річною донькою Анною, онукою Григорія Миколайовича.

Відомо, що жінка, як і її батько, викладає хореографію, міцно пустивши своє коріння в Італії. У неї теплі стосунки з донькою, що стала італійською моделлю і актрисою. Дівчина часто викладає кадри їх спільного дозвілля.

Так, Анна поділилася у своєму мікроблозі в Instagram свіжим відео, в якому показала, як балує свою маму, передає Politeka.net. Вона нафарбувала Лілію, зворушливо обійнявши в кінці (щоб подивитися ролик, прокрольте вниз).

"Найбільше щастя для мене - робити щасливими найдорожчих мені людей. Перш за все, я люблю балувати мою милу матусю! Сьогодні, у зв'язку з Днем матері, я дарую їй її улюблений набір косметики", - повідомила Сафрончик.

Користувачі прокоментували побачене:

"Яка гарна мама! 😃"

"Красива мама, ти така ж"

"Ти красива і мама теж ❤️"

"Вона дуже схожа на тебе..."

"Завжди дуже елегантна!"

"Браво, тобі все моє захоплення👏"

Нагадаємо, 40-річна внучка Чапкіса з " Танців з зірками "вразила ідеальною фігурою в одній білизні:"важливо любити себе".

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