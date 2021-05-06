Відома українська модель Таня Брик, переможниця "Супер Топ-модель по-українськи", показала себе і звернулася до українців

Як пише Politeka.net, Таня Брик стала дуже популярною моделлю після участі в проекті "Супер Топ-модель по-українськи". Зірка зараз активно розвиває кар'єру, а також веде соціальні мережі, ділячись з українцями своїми думками.

На фото Тетяна позувала без одягу і білизни. Красуня сиділа у ванній, прикрившись об'ємною піною. Дівчина досить незвично вирішила підписати фото:

"Я не вмію відпочивати...

Ось зовсім.... Мені потрібно постійно працювати, кудись бігти, щось робити.. постійний "двіж-Париж".... мене це відволікає від різних настирливих думок.... ось що робити... навчіть Брик відпочивати".

Фанати поставили понад 14 тисяч лайків і написали коментарі:

"Справжня русалка", " так, мадам, сидіти на місці ти не вмієш!", "Теж саме, я думаю потрібно скоротити завдання самій собі. І виділити час на себе як пріоритетну задачу яку потрібно виконати протягом тижня", "каже дівчина, що лежить у ванні)", " а я вмію, і ще як! Ми їздимо відпочивати від дітей на 4-5 днів в різні штати щомісяця. Родичі і знайомі мене за це засуджують, а я люблю відчути себе вільною і безтурботною хоча б на час!".

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