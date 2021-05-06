Відома українська модель Таня Брик, переможниця "Супер Топ-модель по-українськи", показала себе і звернулася до українців
Як пише Politeka.net, Таня Брик стала дуже популярною моделлю після участі в проекті "Супер Топ-модель по-українськи". Зірка зараз активно розвиває кар'єру, а також веде соціальні мережі, ділячись з українцями своїми думками.
На фото Тетяна позувала без одягу і білизни. Красуня сиділа у ванній, прикрившись об'ємною піною. Дівчина досить незвично вирішила підписати фото:
"Я не вмію відпочивати...
Екс-чоловік Ані Лорак Мурат вивіз їхню 9-річну дочку з Росії: "Соня, вчи турецьку мову"
Астролог Павло Глоба попередив чотири знаки Зодіаку про прийдешні проблеми: "Не гнівіть долю"
"Таємну дружину" Олега Винника підловили з білявою крихіткою на руках: "Це класно"
Цибульська врізала Козловському у всіх на очах, кадри потрапили в мережу: "Всю картину зіпсував…"
Кароль зізналася, кому належить її серце, і це не Балан: "Люблю його шалено"
Ось зовсім.... Мені потрібно постійно працювати, кудись бігти, щось робити.. постійний "двіж-Париж".... мене це відволікає від різних настирливих думок.... ось що робити... навчіть Брик відпочивати".
Фанати поставили понад 14 тисяч лайків і написали коментарі:
"Справжня русалка", " так, мадам, сидіти на місці ти не вмієш!", "Теж саме, я думаю потрібно скоротити завдання самій собі. І виділити час на себе як пріоритетну задачу яку потрібно виконати протягом тижня", "каже дівчина, що лежить у ванні)", " а я вмію, і ще як! Ми їздимо відпочивати від дітей на 4-5 днів в різні штати щомісяця. Родичі і знайомі мене за це засуджують, а я люблю відчути себе вільною і безтурботною хоча б на час!".
Нагадаємо, Таня Брик з "Супер Топ-модель по-українськи" обтягнула ідеальні форми тугим корсетом
А ще Politeka писала, що Таня Брик з "Супер Топ-модель по-українськи" вразила фігурою в прозорому комплекті
Також Politeka повідомляла, що Брик з "Супер Топ-модель по-українськи" в чорній сіточці показала результати схуднення