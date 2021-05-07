Герой шоу" Холостяк 11 " бізнесмен Михайло Заливако зовсім скоро вибере свою обраницю, поки українці ворожать, ким же вона стане

Зовсім скоро скоро відбудеться черговий ефір шоу" Холостяк", в якому учасницям належить дізнатися, хто ж опиниться у фіналі проекту. Зараз залишилося всього чотири дівчини, а після відходу Юлії "зайчика", багато українців губляться в здогадах: кого ж тоді вибере непередбачуваний головний герой?

Анонс нового випуску, який пройде в п'ятницю, привернув увагу користувачів мережі. Багато хто все ще обговорює вчинок Михайла і дивуються його рішенню вигнати Юлію, тому тепер, коли до фіналу залишилося небагато, ніхто не може припустити навіть імені фіналістки. Даша, Анна, Розалі і Джессіка дуже різні.

В анонсі кожна дівчина буде сильно нервувати через знайомства чоловіка з батьками. Більш того, одна з учасниць буде занадто емоційна, а церемонія вразить новим одкровенням чоловіка.

"Хто залишився вже нецікаво, найкраща пішла; Джессіка найяскравіша з усіх, завжди в собі впевнена; з усіх хто залишився Даша найкраща. А решта змії. Награні і не щирі; Розалі додому пора походу; я буду дуже рада якщо піде ця 🐍 Джессіка))); а де хусточка Аньки...? 😉 ; В кінці минулого випуску спалили хто піде в цьому) коли показували кадр з машиною; а Джесіка вирядилася; Джесіка😍;, вау, що ж нас чекає? Джесіка додому поїде напевно".

Як відомо, в дев'ятому випуску Міша вигнав 27-річну Юлію "зайчика", яку мало не з самого початку називали його фавориткою. Зараз за серце "Холостяка" залишилися боротися Анна Богдан, Джессіка Чеги, Дарія Ставничая і Розалі Номбре. Заливако належить зробити нелегкий вибір.

Поки вся країна спостерігає за цією інтригою, Міша у своєму мікроблозі в Instagram виставив яскраве фото з Дахаба, Єгипет. Судячи з усього, це нове фото, зроблене вже після закінчення зйомок "Холостяка".

Нагадаємо, що відкинута " Холостяком "Заливако учасниця-красуня повідала, що насправді сталося:" я відкрила своє серце і...".

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