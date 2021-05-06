Співачка Злата Огневич, наступна героїня "Холостячки", показала, як старанно приводить себе в порядок перед проектом

Зовсім недавно артистка нарешті офіційно розповіла, що стала новою героїнею другого сезону «Холостячки». І зважилася на це зірка після хворобливого розставання з бойфрендом. За її словами, вона правда відправляється на проект заради того, щоб зустріти чоловіка своєї мрії і створити разом прекрасну, люблячу сім'ю.

Тепер же, судячи з усього, Злата активно приводить себе в порядок перед зйомками і почала старанно тренуватися в спортзалі. Більш того, Злата розповіла, що також збирається отримати прес мрії, адже у неї з ним своя «особлива історія.

"Булочки! Виходьте!» - жартівливо написала артистка на кадрах, зроблених під час її тренування.

Також зірка продемонструвала стильний костюм малинового кольору для занять і написала «я знову в справі!", натякаючи, що збирається займатися так набагато частіше, ніж раніше.

Також раніше на знімках Злата похвалилася кучеряшками: локони "підстрибнули" вгору, через що, здавалося, що стрижка стала значно коротшою. У співачки від природи сильно кучеряве волосся, які вона, як правило, вирівнює за допомогою спеціальних засобів і пристосувань.

"Сьогодні я всіх своїх сусідів в районі, де живу, дуже здивувала. Ось хочу здивувати і вас. Це мої натуральні волосся, коли я їх не випрямляю, не укладаю, нічого з ними не роблю. Ось така Кучерява Сью. Як думаєте, може так походити трохи?",- запитала у шанувальників Злата.

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