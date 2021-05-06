Перша українська "Холостячка" Ксенія Мішина та її обранець Олександр Еллерт порадували новими спільними кадрами після примирення

Проєкт закінчився півроку тому, але багато хто продовжує стежити за життям парочки. Благо, Ксенія з Олександром не дають користувачам занудьгувати. Нещодавно між ними сталася перша серйозна сварка. У якийсь момент актриса відписалася від коханого в соцмережі, а також видалила зі своєї сторінки в Instagram пости, в яких зізнавалася йому в своїх почуттях. Крім того, парочка довгий час не з'являлася в "сторіз" у один одного, хоча раніше мало не кожен день записували спільні ролики.

Але це вже в минулому. Зараз Ксенія і Олександр помирилися. Еллерт навіть ходить разом з коханою на зйомки. Як відомо, вона знімається в новому багатосерійному фільмі, роботи над яким почалися в Хорватії, а зараз проходять у Києві.

Мішина опублікувала свіжі кадри в "сторіз", нишком знявши бойфренда в гримерці, передає Politeka.net. Той наминав ковбасу з сиром.

"Олександр, представтеся, будь ласка. Навіщо ви сюди прийшли?", - Ксенія відірвала його від трапези.

Хлопець мало не поперхнувся, але відповів: "Олександр Еллерт. Прийшов на зйомку з Ксенією Мішиною".

"Зрозуміло, а що у вас в роті?", - не вгамовувалася актриса.

"Язик, зуби і... честь, - з гумором відповів Еллерт і додав. - Ой, сир! Переплутав".

Після цих дивацтв в гримерці Мішина опублікувала ще одне цікаве фото, на якому втупилася на Еллерта, висунувши язик і скорчивши пику.

"Іноді я прокидаюся і настрій на нього саме такий", - підписала зірка.

Нагадаємо, Еллерт зі своїм конкурентом на" Холостячці "рибалкою відправився на відпочинок, Мішину теж взяли:"Ось це поворот".

Як повідомляла Politeka, "Холостячка" Мішина розкрила, чим "скріплює сім'ю" з Еллертом після проекту: "з дитинства знала...".

Також Politeka писала, кадри перепалки Мішиної з Еллертом злили в Мережу, Саша розкомандувався: "Ну, почалося..."