Телеведуча Лілія Ребрик показала миле фото і нагадала українцям привітати мам

Як повідомляє Politeka.net, популярна українська телеведуча Лілія Ребрик, яка нещодавно перехворіла коронавірусом, часто радує публіку яскравими публікаціями в своєму Instagram. Так, цього разу зіркова красуня поділилася в соцмережі чарівним знімком з букетом троянд, а в підписі до нього нагадала шанувальникам привітати своїх найулюбленіших З Днем матері.

На новому знімку Лілія відображена на прогулянці теплі весняним днем, в руках вона тримає великий букет червоних троянд. Перед камерою телезірка з'явилася в легкій світлій кофтині, її волосся розпущене і акуратно укладене, а на обличчі легкий макіяж і щасливий вигляд, вона, посміхаючись дивиться в об'єктив.

У підписі до фотографії Ребрик написала: "Напередодні Дня матері #троянді_для_мами. Поцілуйте свою Маму! Обійміть! Привітайте! Зустріньтеся, поки є така можливість! Посидьте на кухні"не одну годину"! Або зателефонуйте! Скажіть, як любите! Будьте поруч! Завжди! Бережіть!".

Користувачі тут же почали активно обговорювати нову публікацію телеведучої: "Поки маєте таку можливість", "Обов'язково. Це потрібно робити не тільки в день матері, а якомога частіше, адже час так швидко летить", "Найкрасивіша", "Щастя і добра вам", "Які правильні слова, це дуже важливо".

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