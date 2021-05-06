Відомий український музикант Сергій Бабкін розповів про те, як проходило його лікування від хвороби очей
Як повідомляє Politeka.net, популярний український музикант Сергій Бабкін, який був учасником і тренером "Ліги сміху", а також бере участь у зйомках нового сезону "Майстер шеф", поділився з шанувальниками історією про своє лікування від хвороби очей. Нещодавно артист звернувся до лікарів, бо його зір почав різко погіршуватися. Виконавцю довелося літати до Відня на операції, і цього разу він розповів про третій візит до закордонних лікарів.
У своєму мікроблозі в Instagram Сергій виклав кумедне фото в масці клоуна, а в підписі до нього розповів про своє лікування. За словами артиста, все почалося з програми "Хто зверху", де в конкурсі "гляділки" він зміг не моргати 4,5 хвилини.
"Диво, що вирішив 9 січня 2021 року, вперше в житті, прийти в очну клініку "Офтальміка" в Харкові на обстеження. Диво, що харківським лікарям вдалося знайти саме цю клініку у Відні і зв'язатися саме з цим доктором Ансарі. Диво, що ще три місяці тому мій зір впав до позначки 50%, а після двох лазерних терапій, двох прильотів у Вену, з різницею в два тижні, сьогодні у мене 100% зір", - поділився Бабкін.
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Артист також розповів, що вони з дружиною Сніжаною втретє полетіли до віденської клініки, щоб закінчити курс лікування. "Доктор сказав, що третя терапія обов'язково необхідна, навіть не обговорюється. Особисто я в цьому випадку чітко чую - «Бог любить трійцю»", - додав Сергій.
Нагадаємо, Бабкін з дружиною терміново залишають Україну, Сніжана пояснила причину: "Летимо сьогодні...".
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