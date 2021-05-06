Известный украинский музыкант Сергей Бабкин рассказал о том, как проходило его лечение от болезни глаз

Как сообщает Politeka.net, популярный украинский музыкант Сергей Бабкин, который был участником и тренером "Лиги смеха", а также принимает участие в съемках нового сезона "Мастер шеф", поделился с поклонниками историей о своем излечении от болезни глаз. Недавно артист обратился к врачам, так как его зрение начало резко ухудшаться. Исполнителю пришлось летать в Вену на операции, и в этот раз он рассказал о третьем визите к заграничным врачам.

В своем микроблоге в Instagram Сергей выложил забавное фото в маске клоуна, а в подписи к нему рассказал о своем лечении. По словам артиста, все началось с программы "Кто сверху", где в конкурсе "гляделки" он смог не моргать 4,5 минуты.

"Чудо, что решил 9 января 2021 года, впервые в жизни, прийти в глазную клинику "Офтальмика" в Харькове на обследование. Чудо, что Харьковским врачам удалось найти именно эту клинику в Вене и связаться именно с этим доктором Ансари. Чудо, что ещё три месяца назад моё зрение упало до отметки 50%, а после двух лазерных терапий, двух прилётов в Вену, с разницей в две недели, сегодня у меня 100% зрение", - поделился Бабкин.

Артист также рассказал, что они с женой Снежаной в третий раз полетели в венскую клинику, чтобы окончить курс лечения. "Доктор сказал, что третья терапия обязательно необходима, даже не обсуждается. Лично я в этом случае чётко слышу - «Бог любит троицу»", - добавил Сергей.

Напомним, Бабкин с женой срочно покидают Украину, Снежана объяснила причину: "Летим сегодня...".

Как сообщала Politeka, Бабкин вслед за Монатиком решился показать сына, которого скрывал: "Так вот он какой ".

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