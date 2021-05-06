Німецько-турецька актриса Нур Феттахоглу , яка зіграла в культовому серіалі "Величне століття", показала себе в стильному образі

Як пише Politeka.net , Нур відома українському глядачеві завдяки участі в серіалі "Величне століття", де зіграла роль Махідевран Султан. 40-річна актриса в житті виглядає трохи інакше, ніж в культовій картині. І хоч красуні вже не 20, її зовнішності і почуттю стилю позаздрять багато юних дівчат, що кожен раз Феттахоглу доводить в соціальній мережі Instagram.

Цього разу Нур опублікувала фото, на якому була в сукні з метеликом, а на плечі тримала рукою пальто. Як можна помітити, дівчина підрізала чубок, залишивши волосся повністю розпущеним. "Приходьте з 20 - х років", - написала Нур під фото.

Фанати відразу почали писати компліменти красуні: "Не здумай старіти, залишайся, з любов'ю ...", "Гарна квітка", "Дуже добре!", "Красива пані", "Ти завжди красива!", "Незрозуміло що це 20-і", "Ти знову красива, ти завжди красива ...", "Ти дуже красива, така бездоганна Краса".

Повідомлялося, що турецька актриса Нур Феттахоглу вразила виглядом без макіяжу. На свіжому фото актриса показала, як виглядає вранці. Її волосся було скуйовджене, а в руках виднілася чашка з кавою. Вираз обличчя Нур говорило про те, що настрій без кави не задалося.

Нагадаємо, 40-річна зірка "Величного століття" показала, як виглядає вранці без макіяжу: фото без прикрас.

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