Німецько-турецька актриса Нур Феттахоглу, яка зіграла в культовому серіалі "Величне століття", показала себе в стильному образі
Як пише Politeka.net, Нур відома українському глядачеві завдяки участі в серіалі "Величне століття", де зіграла роль Махідевран Султан. 40-річна актриса в житті виглядає трохи інакше, ніж в культовій картині. І хоч красуні вже не 20, її зовнішності і почуттю стилю позаздрять багато юних дівчат, що кожен раз Феттахоглу доводить в соціальній мережі Instagram.
Цього разу Нур опублікувала фото, на якому була в сукні з метеликом, а на плечі тримала рукою пальто. Як можна помітити, дівчина підрізала чубок, залишивши волосся повністю розпущеним. "Приходьте з 20 - х років", - написала Нур під фото.
Фанати відразу почали писати компліменти красуні: "Не здумай старіти, залишайся, з любов'ю ...", "Гарна квітка", "Дуже добре!", "Красива пані", "Ти завжди красива!", "Незрозуміло що це 20-і", "Ти знову красива, ти завжди красива ...", "Ти дуже красива, така бездоганна Краса".
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Повідомлялося, що турецька актриса Нур Феттахоглу вразила виглядом без макіяжу. На свіжому фото актриса показала, як виглядає вранці. Її волосся було скуйовджене, а в руках виднілася чашка з кавою. Вираз обличчя Нур говорило про те, що настрій без кави не задалося.
Нагадаємо, 40-річна зірка "Величного століття" показала, як виглядає вранці без макіяжу: фото без прикрас.
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