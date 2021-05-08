Екс-фаворитка "Холостяка" Михайла Заливако Юлія "Зайка", яка залишила проєкт, знайшла йому цікаву "заміну"

Як відомо, 27-річна дівчина вилетіла з проекту в 9-му ефірі. Юлія не зуміла донести до Міші своїх почуттів і вже після шоу розповіла про закоханість. Коментуючи свій виліт, Юлія зізналася, що на той момент перестала розуміти, куди рухатися далі. "Холостяк", мабуть, втомившись розкривати дівчину, обділив її трояндою і відправив додому, незважаючи на те, що з самого першого ефіру "Зайку" називали його фавриткою.

Зараз Юлія вже оговталася. У дівчини з'явилася своя армія фанатів, які щиро її підтримують. З деякими з них вона навіть бачиться. Наприклад, у своїх свіжих "сторіз" Юлія показала, як одна з прихильниць, професійний фотограф, влаштувала їй незвичайну фотосесію, передає Politeka.net.

"Зайка" постала на кадрах в пурпуровій сукні з довгим шлейфом, при повному параді. Позувала ж дівчина поруч із м'язистим красенем з шикарною чорною шевелюрою.

"Загалом ми на місці вже. Ти - красунчик", - повідомила вона, обіймаючи свого нового друга, який виявився конем. "Який же він добряк🥰", - підписала вона фото.

"Сьогодні у мене була найщиріша, мила, красива учасниця, моя фаворитка з першого ефіру 😍", - прокоментувала подію дівчина-фотограф.

А екс-фаворитка "Холостяка" додала: "Ми зійшлися на любові до тварин і провели прекрасний день разом".

Раніше ми розповідали, Юлія показувала ще одного свого пухнастого друга, з яким ділить ліжко після вильоту з проєкту. На фото на рожевих простирадлах лежав кіт-красень сіамської породи на прізвисько Марсик.

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