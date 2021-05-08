Экс-фаворитка "Холостяка" Михаила Заливако Юлия "Зайка", покинувшая проект, нашла ему любопытную "замену"

Как известно, 27-летняя девушка вылетела с проекта в 9-м эфире. Юлия не сумела донести до Миши своих чувств и уже после шоу рассказала о влюбленности. Комментируя свой вылет, Юлия призналась, что на тот момент перестала понимать, куда двигаться дальше. "Холостяк", видимо, устав раскрывать девушку, обделил ее розой и отправил домой, несмотря на то, что с самого первого эфира "Зайку" называли его фавриткой.

Сейчас Юлия уже оправилась. У девушки появилась своя армия фанатов, которые искренне ее поддерживают. С некоторыми из них она даже видится. К примеру, в своих свежих "сториз" Юлия показала, как одна из поклонниц, профессиональный фотограф, устроила ей необычную фотосессию, передает Politeka.net.

"Зайка" предстала на кадрах в пурпурном платье с длинным шлейфом, при полном параде. Позировала же девушка рядом с мускулистым красавцем с шикарной черной шевелюрой.

"В общем мы на месте уже. Ты - красавчик", - сообщила она, обнимая своего нового друга, который оказался конем. "Какой же он добряк🥰", - подписала она фото.

"Сегодня у меня была самая искренняя, милая, красивая участница, моя фаворитка с первого эфира 😍", - прокомментировала событие девушка-фотограф.

А экс-фаворитка "Холостяка" добавила: "Мы сошлись на любви к животным и провели прекрасный день вместе".

Ранее мы рассказывали, Юлия показывала еще одного своего пушистого друга, с которым делит постель после вылета из проекта. На фото на розовых простынях лежал кот-красавец сиамской породы по кличке Марсик.

Напомним, что отвергнутая "Холостяком" Заливако участница-красотка поведала, что на самом деле произошло: "Я открыла свое сердце и...".

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