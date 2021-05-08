Ембер Чапкіс, дружина Грега таневістка Григорія Чапкіса з "Танців з зірками" поділилася радісною подією

Як відомо, 42-річний син Григорія Миколайовича пішов по його стопах і присвятив життя танцям. У Сан-Франциско Грег створив свою танцювальну студію, в якій викладає хореографію. Тут же, в Америці, чоловік обзавівся сім'єю. З Ембер вони одружені вже 20 років і виховують двох синів, 12-річного Ніколя і п'ятирічного Макса.

Обидва хлопчики поки не проявили бажання танцювати, але зате роблять успіхи в спорті. Старший вже давно займається бейсболом, а нещодавно до цього долучився й молодший.

На нових кадрах, якими Ембер поділилася в себе в Instagram, Ніколя якраз постав під час матчу, передає Politeka.net. Дружина Чапкіса похвалила сина за успішну гру.

"Ніколя "мій хлопчик" Чапкіс. Сьогодні я знаю, як добре тобі було!!! 🚀 🚀 🚀 2 Хоум-рана, 1 ходьба і дубль. Я так пишаюся тобою, ти навіть не уявляєш. Я завжди вірила в тебе, що ти впораєшся. Тепер я бачу, що ти теж починаєш вірити в себе. Ми пізно розквітаємо. Ти пройшов такий довгий шлях. Життя важке, і ти ніколи не знаєш, через що проходить людина, тому завжди будь хорошим і насолоджуйся. Хороше завжди перемагає🤩 🏆", - наплутувала мати сина.

Ніколя прокоментував її пост: "Чому ти так кажеш? 😂 Люблю тебе, мамо ❤️".

Не стримав емоцій і глава сімейства.

"Я так пишаюся своїми хлопчиками ❤️", - написав Грег, а Ембер йому відповіла: "Ти і повинен❤️❤️❤️ адже вони особливі!!! 🚀🚀"

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