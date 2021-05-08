Колишня дружина українського репера Потапа (Олексія Потапенка), продюсерка Ірина Горова, привітала його з днем народження

Восьмого травня український музикант відсвяткував 40-річчя, передає Politeka.net. Артиста привітали багато хто з колег по шоу-бізнесу, а також близькі люди.

Зокрема, колишня дружина музиканта тепло привітала екс-чоловіка, підкріпивши запис в Instagram його фото. Зірка побажала Олексію любові й насолоди.

"Льошко, такі люди як ти народжуються 1 раз в 1000 років!

З днем народження, геніальна людина, творець, нескінченно талановитий і дивно зворушливий романтик.

Я хочу побажати тобі насолоджуватися моментом, любити і отримувати задоволення від усього, що робиш💜", - написала Горова.

За годину публікація зібрала майже 3000 лайків і багато коментарів.

"Неймовірне привітання!!", "З днем народження", "Взагалі пишаюся Вами, не кожна людина може зберегти і зміцнити такі дружні відносини. Олексій, З днем народження🙂", - написали користувачі мережі.

Нагадаємо, Потап та Ірина Горова одружилися в 1999 році, а у 2008-му - у них народився син Андрій. У 2014 році подружжя розлучилося, хоча офіційно про розставання вони розповіли тільки через кілька років.

До слова, всі ці роки в мережі ходили чутки про роман Потапа і Насті Каменських, які підтвердили ці чутки лише у 2019 році, уклавши шлюб.

Незважаючи на всі пережиті труднощі, Потап і Ірина Горова — як і раніше близькі люди.

Нагадаємо, що оператор Насті Каменських у Мексиці потрапив під гарячу руку ревнивця Потапа: "чоловік приїхав!".