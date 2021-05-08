Бывшая жена украинского рэпера Потапа (Алексея Потапенко), продюсер Ирина Горовая, поздравила его с днем рождения

Восьмого мая украинский музыкант отпраздновал 40-летие, передает Politeka.net. Артиста поздравили многие коллеги по шоу-бизнесу, а также близкие люди.

В частности, бывшая супруга музыканта тепло поздравила экс-супруга, подкрепив запись в Инстаграм его фото. Звезда пожелала Алексею любви и наслаждения.

"Лешка, такие люди как ты рождаются 1 раз в 1000 лет!

С днем рождения, гениальный человек, творец, бесконечно талантливый и удивительно трогательный романтик.

Я хочу пожелать тебе наслаждаться моментом, любить и получать удовольствие от всего, что делаешь 💜", - написала Горовая.

За час публикация собрала почти 3000 лайков и много комментариев.

"Невероятное поздравление!!", "С днем рождения", "Вообще горжусь Вами, не каждый человек может сохранить и укрепить такие дружеские отношения. Алексей, с днём рождения 🙂", - написали пользователи сети.

Напомним, Потап и Ирина Горовая поженились в 1999 году, а в 2008-м - у них родился сын Андрей. В 2014 году супруги развелись, хотя официально о расставании они рассказали только спустя несколько лет.

К слову, все эти годы в сети ходили слухи о романе Потапа и Насти Каменских, которые подтвердили эти слухи лишь в 2019 году, заключив брак.

Несмотря на все пережитые трудности, Потап и Ирина Горовая — по-прежнему близкие люди.

Напомним, что оператор Насти Каменских в Мексике попал под горячую руку ревнивца Потапа: "Мужчина приехал!".