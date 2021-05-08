Знаменита співачка Тіна Кароль у компанії Олександри Кучеренко захоплює красою

Не так давно українська співачка зізналася ведучій Олександрі Кучеренко, дружині Дмитра Комарова, що дуже б хотіла народити дочку, як вона любить смачне сало і при цьому не бажає виходити за рамки 58 кілограм своєї нормальної ваги. На шоу у форматі швидких опитувань, зірки з'явилися в різних, але однаково стильних образах.

На думку Кароль, зворотною стороною популярності є побутове життя, яке часто страждає.

Дізналася Олександра Кучеренко також у Кароль і про те, як співачка бореться зі стресом. За словами артистки, вона відпочиває, коли виявляється одна і може поміркувати. Також популярна виконавиця розповіла яку музику слухає у вільний час. На фото артистка в світлому кардигані позитивно посміхалася і показувала себе справжню.

"Тіна і Олександра Кучеренко красуні🔥; зла Тинка😈; Попелюшка наша!😍 ; Супер фото!!! Красуні!В Україні жінки просто богині...Тіна, ми тебе обожнюємо... Коли,, живі,, концерти?» ,- написали в мережі.

Також в рамках бліц-інтерв'ю Тіна зізналася, що мріє про доньку, а сина Веніаміна вважає своїм головним досягненням у житті. Крім того, артистка зізналася, що у неї є своя машина, а ще дві машини належали її померлому чоловікові і вона їх береже.

Відзначимо, що на зйомки Тіна прийшла в світлому брючному костюмі з блейзером-оверсайз, під яким видно темну кофтинку. При цьому помітно, що зірка була не в дусі, а на початку інтерв'ю, на прохання Олександри Кучеренко описати себе сьогоднішню, Кароль відповіла: "зла, зла, зла".

Нагадавши, Тіна Кароль поділилася рецептом оригінальної паски без випічки:"вийде у кожної господині".

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