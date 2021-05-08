Знаменитая певица Тина Кароль в компании Александры Кучеренко восхищает красотой

Не так давно украинская певица призналась ведущей Александре Кучеренко, супруге Дмитрия Комарова, что очень бы хотела родить дочь, как она любит вкусное сало и при этом не желает выходить за рамки 58 килограмм своего нормального веса. На шоу в формате быстрых опросов, звезды появились в разных, но одинаково стильных образах.

По мнению Кароль, обратной стороной популярности является бытовая жизнь, которая часто страдает.

Узнала Александра Кучеренко также у Кароль и о том, как певица борется со стрессом. По словам артистки, она отдыхает, когда оказывается одна и может поразмышлять. Также популярная исполнительница рассказала какую музыку слушает в свободное время. На фото артистка в светлом кардигане позитивно улыбалась и показывала себя настоящую.

«Тина и Александра Кучеренко красавицы🔥; Злая Тинка😈; Золушка наша!😍; Супер фото!!! Красавицы!В Украине женщины Просто Богини...Тина,мы тебя Обожаем... Когда ,,живие,, концерты?», - написали в сети.

Также в рамках блиц-интервью Тина призналась, что мечтает о дочке, а сына Вениамина считает своим главным достижением в жизни. Кроме того, артистка призналась, что у нее есть своя машина, а еще две машины принадлежали ее умершему мужу и она их бережет.

Отметим, что на съемки Тина пришла в светлом брючном костюме с блейзером-оверсайз, под которым видно темную кофточку. При этом заметно, что звезда была не в духе, а в начале интервью, на просьбу Александры Кучеренко описать себя сегодняшнюю, Кароль ответила: "Злая, злая, злая".

Напомним, Тина Кароль поделилась рецептом оригинальной паски без выпечки: "получится у каждой хозяйки".

Как сообщала Politeka, Кароль призналась, кому принадлежит ее сердце, и это не Балан: "Люблю его безумно".

Также Politeka писала, Тина Кароль закатила сцену ревности известному ведущему: "Кто здесь была до меня?".