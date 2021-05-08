Популярна модель і співачка Даша Астаф'єва вміє над собою посміятися

Як передає Politeka.net, зірка виглядає завжди ефектно і привабливо, але іноді не проти показати себе в смішному вигляді. Завдяки своїй натуральній красі співачка отримує масу компліментів.

Так, цього разу артистка у своєму Instagram-сторіз приміряла маску, яка її занадто розтягнула на обличчі і вона стала пухленькою.

"Та не переживайте ви за ті сову, я вже все сама натиснула", - підписала коротке відео Астаф'єва.

Це в попередній сторіз Даша зробила опитування-перевірку середовищ своїх фанатів, треба було вибрати слово" пляшка "або"сова".

Гігантські щоки змінили Дашу до невпізнання. До речі, сьогодні знаменитість змінила зачіску, Даша заплела все волосся в колоски по голові і виглядає дуже красиво і зручно.

Як відомо, співачка вибирає тільки корисні і натуральні компоненти, що підтримують імунітет. Так, артистка п'є вітамін Омега-3, яка допомагає їй підтримувати імунітет і дає заряд сил і бадьорості.

Нагадаємо, Даша Астаф'єва народилася четвертого серпня 1985 року. У квітні 2006 року Астаф'єва стала «playmate Місяця» українського видання Playboy, а вже в 2007 році виграла титул «дівчата року». Красуня часто бере участь в сміливих фотосесіях.

Нагадавши, модниця Астаф'єва згадала про головний стильний аксесуар своєї молодості:"було у всіх дівчат".

Як повідомляла Politeka, Астаф'єва і Нікітюк в безсоромних міні затьмарили ефектними формами саму Каменських: "Банда красунь!".

Також Politeka писала, що Плакидюк з " Супер топ-модель по-українськи "підловила Дашу Астаф'єву в той самий момент:"Бюстгальтер не...".