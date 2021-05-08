Популярная модель и певица Даша Астафьева умеет над собой посмеяться

Как передает Politeka.net, звезда выглядит всегда эффектно и привлекательно, но иногда не прочь показать себя в смешном виде. Благодаря своей натуральной красоте певица получает массу комплиментов.

Так, в этот раз артистка в своем Инстаграм-сториз примерила маску, которая ее слишком растянула на лице и она стала пухленькой.

"Да не переживайте вы за те сову, я уже все сама нажала", - подписала короткое видео Астафьева.

Это в предыдущей сториз Даша сделала опрос-проверку сред своих фанатов, надо было выбрать слово "бутылка" или "сова".

Гигантские щеки изменили Дашу до неузнаваемости. Кстати, сегодня знаменитость сменила прическу, Даша заплела все волосы в колоски по голове и выглядит очень красиво и удобно.

Как известно, певица выбирает только полезные и натуральные компоненты, поддерживающие иммунитет. Так, артистка пьет витамин Омега-3, которая помогает ей поддерживать иммунитет и дает заряд сил и бодрости.

Она постоянно заботится о состоянии и здоровье своего тела, и также старается не забывать об организме и внутренних органах в целом! Каждый из нас хочет подольше быть здоровым и счастливым, а этого невозможно без точной, отлаженной работы всего механизма!

Напомним, Даша Астафьева родилась четвертого августа 1985 года. В апреле 2006 года Астафьева стала «playmate месяца» украинского издания Playboy, а уже в 2007 году выиграла титул «девушки года». Красотка часто участвует в смелых фотосессиях.

Напомним, модница Астафьева вспомнила о главном стильном аксессуаре своей молодости: "Было у всех девушек".

Как сообщала Politeka, Астафьева и Никитюк в бесстыжих мини затмили эффектными формами саму Каменских: "Банда красоток!".

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