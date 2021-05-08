Відома модель Кендіс Свейнпол з Victoria's Secret показала себе на прогулянці

Як пише Politeka.net, Кендіс вже давно популярна модель, яка підкорила безліч світових подіумів. Найбільше слави і успіху красуні приніс контракт Victoria's Secret. Модель настільки стала затребуваною, що увійшла до рейтингу найбільш високооплачуваних моделей у світі за версією Форбс. Зараз Свейнпол активно розвиває соц.мережі, де публікує фото.

Цього разу Кендіс позувала в топі і шортиках. Красуня стояла біля пляжу, демонструючи бездоганну фігуру, взявшись за шортики і вигнувшись.

Фанати поставили понад 20 тисяч лайків і написали коментарі:

"Я можу піти з тобою в спортзал", "найкрасивіша і сама спокуслива жінка в світі", "ефектна", "Привіт, як ти"," ЧУДОВА королева"," Красива жінка, Ви дивно виглядаєте"," виглядає по-королівськи казково, Королева", " О, мені це дуже подобається .. Виглядає здорово", " Привіт, Кендіс, я хотів би, щоб Ви прочитали Це, тому я можу подякувати Вам за відмінну мотивацію! :) Бережи себе і гарних вихідних красивих:)", "спортивний режим: Наближається літо".

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