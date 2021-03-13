Известная модель Кэндис Свейнпол из "Victoria’s Secret" показала себя в аппетитном образе
На фото Кэндис была в оранжевом бикини, которое состояло практически из одних ниточек. Звезда дополнила образ коротким топиком и шортами. Девушка стояла у воды, держа что-то в руке, а глаза прикрыла стильными очками. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости.
"Каждый день я работаю", - написала Кэндис.
Фанаты поставили более 70 тысяч лайков и написали комментарии:
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"Ты буквально самая крутая", "Королева глубоких песчаных пляжей", "Я просто хочу знать, почему у нее еще нет фитнес-видео", "Где взять солнечные очки !!! ??", "Красивая женщина", "отправь несколько бикини моему другу", "Линда! Это пожимание плечами - все", "Ты хорошо выглядишь", "Я бы хотел, чтобы ты была моей женой", "Стиль, изображения и общее редактирование снимка просто потрясающие", "Стиль на новом уровне! Угловая красота!".
Мы писали, что модель Кэндис Свейнпол, которая является представительницей дома моды Victoria's Secret, пошалила с подругой в прозрачном наряде.
Так, на опубликованных кадрах Свейнпол позирует в облегающем топе и мини-шортах, а ее подруга в прозрачной кофте и мини-платье. Красотки эффектно двигаются под музыку, улыбаясь при этом в разные стороны.
Напомним, Кэндис Свейнпол из "Victoria’s Secret" в слишком крохотном бикини завлекла изгибами
Также Politeka писала, что Кэндис Свейнпол из "Victoria’s Secret" в веревочках бикини исполнила самые горячие мечты
А еще Politeka сообщала, что Кэндис Свейнпол из "Victoria’s Secret" в крохотном бикини "оседлала" бревно на пляже