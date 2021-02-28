Известная модель Кэндис Свейнпол из "Victoria’s Secret" показала себя в интересном наряде

На фото красотка позировала в мини-топике и шортах. Звезда стояла у стены здания, демонстрируя роскошную фигуру. Кэндис волосы зачесала назад, а образ дополнила стильными серьгами. Как оказалось, это не обычный наряд, а созданный из переработанных пластиковых бутылок. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости.

"Умный вязаный трикотаж. Создан из экологически чистой пряжи, созданной из пластиковых бутылок", - написала красотка под фото.

Фанаты поставили более 60 тысяч лайков и написали комментарии:

"Я хочу этот образ", "Эта шорт останется на мне", "Самая красивая и чувственная", "Настолько хорошо и удивительно, что это экологично", "Великолепная", "Ты такая потрясающая", "Самая красивая женщина", "Не думаю, что ей это нравится", "чистые линии, прочная форма", "Круто, что ты нашла способ очистить планету от пластиковых бутылок и сделать из них что-нибудь крутое ...", "Я готов к экспериментам", "Невероятно. Я люблю твою любовь к земле", "Такая красивая и потрясающая", "Сделайте и дерзкие шорты с завышенной талией", "Ты заставляешь все выглядеть хорошо".

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