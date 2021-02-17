Известная модель и звезда "Victoria’s Secret" Кэндис Свейнпол показала себя на отдыхе

На фото Кэндис позировала в оранжевом бикини, развернувшись спиной. Звезда показалась на фоне экзотических деревьев, а волосы решила собрать в хвост. На втором кадре Свейнпол уже сделала акцент на ягодицах, которые были в песке. Кадры благодаря этому вышли соблазнительными и манящими. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости.

"Оранжевый - мой новый черный", - написала звезда под фото.

Фанаты поставили более 160 тысяч лайков и написали комментарии:

"Да", "Избранное на данный момент", "Люблю оранжевый", "Оранжевый - мой любимый цвет, но сейчас он мне нравится еще больше", "вау, она такая классная, а мне нравится оранжевое бикини", "Ты реальная красотка, действительно правда", "Такой красивый и потрясающий цвет", "Как всегда самое зрелищное, ослепительное, потрясающее, чувственное и красивое", "Хорошо, но это выглядит очень неудобно".

Мы писали, что ангел "Victoria’s Secret" Кэндис Свейнпол показала, как выглядит в купальнике.

Модель позировала к фотографу спиной, чтобы показать одни из самых сочных мест своей фигуры: "Какие булочки!".

Плавки были сильно натянуты вверх, в результате показались упругие ягодицы очаровательного ангела.

Напомним, звезда "Victoria’s Secret" Кэндис Свейнпол примерила микроскопическое бикини на пляже

Также Politeka писала, что звезда "Victoria’s Secret" Кэндис Свейнпол задрала ноги выше головы, восхищая растяжкой

А еще Politeka сообщала, что растрепанная звезда "Victoria’s Secret" Кэндис Свейнпол примерила узкое платье



