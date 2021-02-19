Известная модель Кэндис Свейнпол из "Victoria’s Secret", показала себя на отдыхе

На фото Кэндис показалась в оранжевом бикини, а образ дополнила черным топиком. Звезда стояла на пляже возле зеленой растительности. Свейнпол волосы собрала назад, хвастаясь стильными серьгами в ушах. Красотку совсем не смущало, что бикини маленькое и нижняя часть тела осталась практически не прикрыта. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости.

"Она была виски в стакане воды", - написала звезда под фотографией.

Фанаты поставили более 131 тысячу лайков и написали комментарии:

"Жаль, что я не был там", "очень красивая подруга моей сестры", "Шлю тебе любовь из Италии !!!", "Самая красивая женщина на свете", "Жаль, что я был с тобой в тропическом отпуске!", "Супер-девушка", "Все время потрясающе!", "Всегда такая красивая", "Безумно плотный пакет", "Люблю этот новый тропик", "Не могу поверить в эту коллекцию"," Что мне нужно сделать, чтобы ты пошла со мной?".

Мы писали, что известная модель Кэндис Свейнпол из Victoria’s Secret продемонстрировала свою стройность в купальниках.

Свейнпол надела два купальника одинакового цвета. Один обтянул ее стройную талию и подчеркнул красивую грудь, а другой - бикини - своими треугольными лоскутками ткани выделил бюст.

Напомним, Кэндис Свейнпол из "Victoria’s Secret" в крохотном бикини "оседлала" бревно на пляже

Также Politeka сообщала, что звезда "Victoria’s Secret" Кэндис Свейнпол в ниточках бикини эффектно выпятила упругие "булочки"

А еще Politeka писала, что звезда "Victoria’s Secret" Кэндис Свейнпол примерила микроскопическое бикини на пляже



