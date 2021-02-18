Известная модель и звезда "Victoria’s Secret" Кэндис Свейнпол сверкнула стройностью в бикини

Красотка - мать двоих детей, но разве это скажешь по ее шикарной фигуре, пишет Politeka.net. В этот раз модель показала себя в крохотном бикини.

Звезда надела маленький купальник и позировала в нем на природе.

Модель надела меленький купальник в виде треугольных лоскутков ткани с тоненькими лямками.

"Аппетитная" красотка позировала боком, сверкнув плоским животиком и тонкой талией.

Плавочки бирюзового цвета на маленьких завязочках подпрыгнули выше бедер.

Звезда убрала волосы в высокий пучок, чтобы те ничего не скрывали.

Образ звезды завершили сережки в ушах.

Милая блондинка сделала себе макияж с акцентом на глаза и улыбнулась.

В таком виде модель позировала на дереве, запрокинув на него ножку.

Фото не собрало много лайков и комментариев в открытом доступе, ведь в сторис нет такой возможности. Однако, красотка достойна комплиментов поэтому наверно, получила их в личной переписке.

Ранее мы писали, что Кэндис Свейнпол родилась 20 октября 1988 года в ЮАР.

Девушка не строила планов на будущее, когда в 15 лет на нее внезапно обратил внимание агент из модельного агентства Кевис Эллис, которого потрясла внешность девочки.

Агент познакомился с родителями девочки и познакомил ее с директором модельного агентства. После этого снимки подростка отправили в филиал модельного агентства в Лондоне. Так и началась карьера девушки.

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