Известная модель и звезда "Victoria’s Secret" Кэндис Свейнпол сверкнула стройностью в бикини
Красотка - мать двоих детей, но разве это скажешь по ее шикарной фигуре, пишет Politeka.net. В этот раз модель показала себя в крохотном бикини.
Звезда надела маленький купальник и позировала в нем на природе.
Модель надела меленький купальник в виде треугольных лоскутков ткани с тоненькими лямками.
"Аппетитная" красотка позировала боком, сверкнув плоским животиком и тонкой талией.
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Плавочки бирюзового цвета на маленьких завязочках подпрыгнули выше бедер.
Звезда убрала волосы в высокий пучок, чтобы те ничего не скрывали.
Образ звезды завершили сережки в ушах.
Милая блондинка сделала себе макияж с акцентом на глаза и улыбнулась.
В таком виде модель позировала на дереве, запрокинув на него ножку.
Фото не собрало много лайков и комментариев в открытом доступе, ведь в сторис нет такой возможности. Однако, красотка достойна комплиментов поэтому наверно, получила их в личной переписке.
Ранее мы писали, что Кэндис Свейнпол родилась 20 октября 1988 года в ЮАР.
Девушка не строила планов на будущее, когда в 15 лет на нее внезапно обратил внимание агент из модельного агентства Кевис Эллис, которого потрясла внешность девочки.
Агент познакомился с родителями девочки и познакомил ее с директором модельного агентства. После этого снимки подростка отправили в филиал модельного агентства в Лондоне. Так и началась карьера девушки.
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