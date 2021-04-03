Известная модель Кэндис Свейнпол, звезда "Victoria’s Secret", впечатлила сочным образом

Как пишет Politeka.net , Кэндис Свейнпол является одной из самых главных звезд "Victoria’s Secret". Звезда в свое время оказалась в списке самых высокооплачиваемых красоток, зарабатывая 5 миллионов долларов по версии Forbes. Модель настолько известная, что за ней следят 15 миллионов фанатов в Инстаграм, где Кэндис радует интересными образами.

"Шампанское и апельсиновый сок", - написала Свейнпол под фото.

На фото Кэндис появилась в оранжевом боди с большим декольте, а образ дополнила стильной сумочкой. У красотки была эффектная прическа и множество украшений на руке.

Фанаты сразу принялись засыпать комплиментами звезду:

"Самая плохая девочка", "Пожалуйста, проходите, чемпионы", "Супер великолепно", "Служу вам, королева", "Культовая фотосессия", "Красивая, счастливой Пасхи, милая".

Мы писали, что известная модель Кэндис Свейнпол из "Victoria’s Secret" похвасталась формами на природе. На кадрах Кэндис позировала посреди поля. На первом фото она была в белом топике, бретельки которого соскальзывали с плеч. Упругий животик впечатлял красотой. Звезда держала у губ ромашку, и, закинув волосы набок, смотрела в камеру.

Напомним, роскошная Кэндис Свейнпол из "Victoria’s Secret" в крошечном бикини изумила позой.

А еще Politeka писала, что полностью раздетая Кэндис Свейнпол из Victoria’s Secret воссоединилась с природой на пляже.