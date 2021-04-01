Известная модель Кэндис Свейнпол, звезда "Victoria’s Secret", показала новый образ, радуя фанатов

Как пишет Politeka.net, южноафриканская модель уже давно покоряет мировые подиумы. Звезда даже попала в список самых высокооплачиваемых моделей в мире по версии Forbes. Сейчас красотка активно занимается социальными сетями, где делиться интересными образами.

В этот раз звезда опубликовала фото, где позировала в полосатых штанах и красном бикини, которое оказалось слишком маленьким. Кэндис решила забраться в бетонный тоннель, где впечатлила позой.

Фанаты сразу принялись лайкать и комментировать публикацию:

"Так рада видеть, что вы снова здесь так активны! Мы чувствуем себя ближе к вам", "Вы захватываете дух", "Обложка нового альбома", "Отличное фото", "Очень креативно, детка", "Отличное фото, молодец !!!!", "Какое красивое фото!", "Столько любви к тебе! Ты и Природа - идеальное сочетание".

Мы писали, что известная южноафриканская супермодель Кэндис Свейнпол впечатлила роскошными кадрами на пляже.

У себя в Инстаграм модель опубликовала фото, на котором предстала полностью обнаженной. Красотка легла на песок, воссоединившись и слившись с природой. Ее прелести стали достоянием общественности, но, похоже звезду это не волновало.

Напомним, Кэндис Свейнпол из "Victoria’s Secret" восхитила одновременно растяжкой, стройным телом и пейзаже

А еще Politeka писала, что Свейнпол из "Victoria’s Secret" в крошечном бикини показала настоящий размер своих прелестей

Также Politeka сообщала, что Кэндис Свейнпол из "Victoria’s Secret" в слишком крохотном бикини завлекла изгибами



