Известная модель Кэндис Свейнпол из "Victoria’s Secret" показала, как поддерживает тело в тонусе

На фото Кэндис показалась в мини-шортиках и обтягивающем топе, который прижал бюст максимально к телу. Девушка сидела на коленках, выгнувшись назад, доставая рукой до земли. Волосы модель собрала в хвостик, чтобы не мешали, радуя идеальной грацией. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости.

Фанаты не писали комментарии и не ставили лайки под фото, но обычно красотка не остается без внимания:

"Красивая женщина", "отправь несколько бикини моему другу", "Линда! Это пожимание плечами - все", "Ты хорошо выглядишь", "Я бы хотел, чтобы ты была моей женой", "Шлю тебе любовь из Италии !!!", "Самая красивая женщина на свете", "Жаль, что я был с тобой в тропическом отпуске!", "Супер-девушка", "Все время потрясающе!".

Мы писали, что популярная модель Кэндис Свейнпол восхитила фигурой в нижнем белье.

У себя в Инстаграм девушка опубликовала страстное видео, на котором танцевала очень горячий танец. Она была в трусиках и белой футболке, под которую не стала надевать белье. Модель медленно двигалась под песню Билли Айлиш, сводя с ума своих поклонников. Стоит отметить, что красотка сверкнула своей аппетитной «пятой точкой» и соблазнительными изгибами идеального тела.

Напомним, Свейнпол из "Victoria’s Secret" в крошечном бикини показала настоящий размер своих прелестей

Также Politeka писала, что Кэндис Свейнпол из "Victoria’s Secret" в слишком крохотном бикини завлекла изгибами

А еще Politeka сообщала, что Кэндис Свейнпол из "Victoria’s Secret" в веревочках бикини исполнила самые горячие мечты



