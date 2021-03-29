Известная южноафриканская супермодель Кэндис Свейнпол, которая является ангелом "Victoria’s Secret", впечатлила роскошными кадрами на пляже
Как передает Politeka.net, Кэндис, как и ее коллеги не стесняется демонстрировать обнаженное тело. 32-летняя красотка может похвастаться не только стройной фигуркой, но и впечатляющими формами. Свое достоинство во всей красе Свейнпол решила продемонстрировать на пляже.
У себя в Инстаграм модель опубликовала фото, на котором предстала полностью обнаженной. Красотка легла на песок, воссоединившись и слившись с природой. Ее прелести стали достоянием общественности, но, похоже звезду это не волновало.
«Полнолуние в Весах», - загадочно подписала фото звезда.
В комментариях знойной красотке оставили массу приятных слов.
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«Ты невероятная женщина», «Прекрасная фигура», «Хорошо, что этот пляж пустынный», «Только не с Викторией!», «Мой Бог! Доказательство существования русалок!», «Чистая красота!», «самая красивая женщина в мире», - пишут пользователи сети.
Ранее мы писали, что Кэндис Свейнпол показалась в оранжевом бикини и черном топике. Звезда позировала на пляже возле зеленой растительности. Выглядела модель превосходно. Изгибы ее стройной фигуры сводили с ума поклонников.
Напомним, что Свейнпол из "Victoria’s Secret" в крошечном бикини показала настоящий размер своих прелестей: "Потрясающе!".
Как сообщала Politeka, Кэндис Свейнпол из "Victoria’s Secret" пленила идеальными формами в трусиках: "Весна...".
Также Politeka писала, что Кэндис Свейнпол из "Victoria’s Secret" восхитила одновременно растяжкой, стройным телом и пейзажем: "Супер-девушка".