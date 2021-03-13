Відома модель Кендіс Свейнпол з "Victoria's Secret" показала себе в апетитному образі

На фото Кендіс була в помаранчевому бікіні, яке складалося практично з одних ниточок. Зірка доповнила образ коротким топіком і шортами. Дівчина стояла біля води, тримаючи щось в руці, а очі прикрила стильними окулярами. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.

"Кожен день я працюю", - написала Кендіс.

Фанати поставили понад 70 тисяч лайків і написали коментарі:

"Ти буквально найкрутіша", "Королева глибоких піщаних пляжів", "я просто хочу знати, чому у неї ще немає фітнес-відео", " де взяти сонячні окуляри !!! ??", "Красива жінка", "відправ кілька бікіні моєму другові", " Лінда! Це знизування плечима-все", "ти добре виглядаєш" ," я б хотів, щоб ти була моєю дружиною", "Стиль, зображення і Загальне редагування знімка просто приголомшливі", " Стиль на новому рівні! Кутова Краса!".

Ми писали, що модель Кендіс Свейнпол, яка є представницею будинку моди Victoria's Secret, побешкетувала з подругою в прозорому вбранні.

Так, на опублікованих кадрах Свейнпол позує в облягаючому топі і міні-шортах, а її подруга в прозорій кофті і міні-сукні. Красуні ефектно рухаються під музику, посміхаючись при цьому в різні боки.

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