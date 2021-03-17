Відома модель Кендіс Свейнпол з "Victoria's Secret" похвалилася формами на природі

Зірка з ідеальною фігурою в будь-якому вбранні виглядає просто чудово, пише Politeka.net. Цього разу довгонога красуня постала в топіках і трусиках на природі.

Відповідне фото було оприлюднено однією з користувачок мережі. Варто відзначити, що знімки були зроблені давно, але, мабуть, весна навіяла спогади про кадри, тому було прийнято зробити репост.

На кадрах Кендіс позувала посеред поля. На першому фото вона була в білому топіку, бретельки якого зісковзували з плечей.

Пружний животик вражав красою. Зірка тримала біля губ ромашку, і, закинувши волосся набік, дивилася в камеру.

На іншому кадрі Кендіс була без ліфчика, а тонкий топік обтягнув найінтимніші місця.

Зірка високо натягнула трусики, оголивши пружні сідниці.

"Весна .... літо .... хто-небудь ?! 🌈 🌞 ",- написав автор поста.

"Два слова ... Отруйний плющ", - прокоментувала сама модель.

За годину публікація зібрала понад 100 лайків.

Раніше ми писали, що Кендіс Свейнпол народилася 20 жовтня 1988 року в ПАР.

У 2003 році вона вперше вирушила за кордон – навчання в школі їй довелося залишити заради кар'єри в модельному бізнесі.

Красуня стала брати участь в рекламі багатьох брендів, а її обличчя прикрашало обкладинки модного глянцю. Вже через три роки Кендіс брала участь в показах колекцій будинків моди світового рівня: Dolce&Gabbana, Alberta Ferretti і багатьох інших.

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