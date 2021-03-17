Известная модель Кэндис Свейнпол из "Victoria’s Secret" похвасталась формами на природе

Звезда с идеальной фигурой в любом наряде выглядит просто восхитительно, пишет Politeka.net. В этот раз длинноногая красотка предстала в топиках и трусиках на природе.

Соответствующее фото было обнародовано одной из пользовательниц сети. Стоит отметить, что снимки были сделаны давно, но, видимо, весна навеяла воспоминания о кадрах, поэтому было принято сделать репост.

На кадрах Кэндис позировала посреди поля. На первом фото она была в белом топике, бретельки которого соскальзывали с плеч.

Упругий животик впечатлял красотой. Звезда держала у губ ромашку, и, закинув волосы набок, смотрела в камеру.

На другом кадре Кэндис была без лифчика, а тонкий топик обтянул самые интимные места.

Звезда высоко натянула трусики, оголив упругие ягодицы.

"Весна .... лето .... кто-нибудь ?! 🌈🌞", - написал автор поста.

"Два слова ... ядовитый плющ", - прокомментировала сама модель.

За час публикация собрала более 100 лайков.

Ранее мы писали, что Кэндис Свейнпол родилась 20 октября 1988 года в ЮАР.

В 2003 году она впервые отправилась за границу – учебу в школе ей пришлось оставить ради карьеры в модельном бизнесе.

Красотка стала участвовать в рекламе многих брендов, а ее лицо украшало обложки модного глянца. Уже через три года Кэндис участвовала в показах коллекций домов моды мирового уровня: Dolce&Gabbana, Alberta Ferretti и многих других.

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