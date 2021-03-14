Відома модель Кендіс Свейнпол з "Victoria's Secret" показала, як підтримує тіло в тонусі
На фото Кендіс здалася в міні-шортиках і обтягуючому топі, який притиснув бюст максимально до тіла. Дівчина сиділа на колінах, вигнувшись назад, дістаючи рукою до землі. Волосся модель зібрала в хвостик, щоб не заважали, радуючи ідеальною грацією. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.
Фанати не писали коментарі і не ставили лайки під фото, але зазвичай красуня не залишається без уваги:
"Красива жінка", "відправ кілька бікіні моєму другові", " Лінда! Це знизування плечима-все", "ти добре виглядаєш"," я б хотів, щоб ти була моєю дружиною", " Шлю тобі любов з Італії !!!", "Найкрасивіша жінка на світі", " Шкода, що я був з тобою в тропічному відпустці!", "Супер-дівчина", " весь час приголомшливо!".
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Ми писали, що популярна модель Кендіс Свейнпол захопила фігурою в нижній білизні.
У себе в Instagram дівчина опублікувала пристрасне відео, на якому танцювала дуже гарячий танець. Вона була в трусиках і білій футболці, під яку не стала надягати білизну. Модель повільно рухалася під пісню Біллі Айліш, зводячи з розуму своїх шанувальників. Варто відзначити, що красуня блиснула своєю апетитною «п'ятою точкою» і спокусливими вигинами ідеального тіла.
Нагадаємо, Свейнпол з "Victoria's Secret" в крихітному бікіні показала справжній розмір своїх принад
Також Politeka писала, що Кендіс Свейнпол з "Victoria's Secret" в занадто крихітному бікіні заманила вигинами
А ще Politeka повідомляла, що Кендіс Свейнпол з "Victoria's Secret" в мотузочках бікіні виконала найгарячіші мрії