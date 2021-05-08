Известная модель Кэндис Свейнпол из Victoria’s Secret показала себя на прогулке

Как пишет Politeka.net, Кэндис уже давно популярная модель, покорившая множество мировых подиумов. Больше всего славы и успеха красотке принес контракт Victoria’s Secret. Модель настолько стала востребованной, что вошла в рейтинг самых высокооплачиваемых моделей в мире по версии Форбс. Сейчас Свейнпол активно развивает соц.сети, где публикует фото.

В этот раз Кэндис позировала в топе и шортиках. Красотка стояла у пляжа, демонстрируя безупречную фигуру, взявшись за шортики и выгнувшись.

Фанаты поставили более 20 тысяч лайков и написали комментарии:

"Я могу пойти с тобой в спортзал", "Самая красивая и самая соблазнительная женщина в мире", "Эффектная", "Привет, как ты", "Великолепная королева", "Красивая женщина, вы удивительно выглядите", "Выглядит по-королевски сказочно, Королева", "О, мне это очень нравится .. Выглядит здорово", "Привет, Кэндис, я хотел бы, чтобы вы прочитали это, поэтому я могу поблагодарить вас за отличную мотивацию! :) Береги себя и хороших выходных красивых :)", "Спортивный режим: Приближается лето".

Напомним, взмокшая Кэндис Свейнпол из Victoria’s Secret полностью разделась ради эффектных кадров

А еще Politeka писала, что Кэндис Свейнпол из Victoria’s Secret в мини выгнулась на пляже, завлекая к себе

Также Politeka сообщала, что эффектный ангел Victoria’s Secret Кэндис Свейнпол в узком боди заставила мужчин затаить дыхание



