Известная модель Кэндис Свейнпол, звезда Victoria’s Secret, показала себя в эффектном образе

Как пишет Politeka.net, Кэндис является одной из самых успешных моделей современности. Красотка добилась миллионных контрактов и попала даже в список Forbes. Девушка активно развивает и социальные сети, где впечатляет фанатов интересными образами.

В этот раз красотка опубликовала в Инстаграм фото, где гуляет по берегу пляжа практически в темноте. Кэндис надела мини, которое растрепало ветром, выставив одну ножку. Звезду практически не было видно, только силуэт, но это не помешало фанатам насладиться фигурой и написали комментарии:

"Отличное фото", "Не могу оторвать глаз… о, черт возьми", "Не знаю почему, но мне всегда нравились такие фотографии. Есть такие волшебные и красивые", "Ангел", "В следующий раз я хочу написать вот так, как ты", "Я так тебя люблю. Кэндис, ты действительно ангел".

Мы писали, что известная модель Кэндис Свейнпол из "Victoria’s Secret" появилась полностью обнаженной, будто в угоду мужчинам.

На одном из последних фото Свейнпол появилась абсолютно обнаженной. Модель приняла позу, благодаря которой прикрылись самые пикантные детали.

Напомним, роскошная Кэндис Свейнпол из "Victoria’s Secret" в крошечном бикини изумила позой

Также Politeka сообщала, что полностью раздетая Кэндис Свейнпол из Victoria’s Secret воссоединилась с природой на пляже

А еще Politeka писала, что Кэндис Свейнпол из "Victoria’s Secret" пленила идеальными формами в трусиках



