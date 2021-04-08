Известная модель Кэндис Свейнпол, звезда Victoria’s Secret, показала себя в максимально горячем образе

Как пишет Politeka.net, Кэндис уже успела заработать мировое признание в качестве модели. Звезда была одной из самых дорогих красоток Victoria’s Secret, попав в список "Форбс". Девушка активно себя продвигает, не забывая и о социальных сетях.

В этот раз модель в Инстаграм опубликовала фото, где была совсем без одежды и белья. Кэндис лежала на песке, прикрывая самые пикантные точки рукой. Тело у красотки было влажным, что добавило особую нотку пикантности снимку.

"Все цветы хранят свет", - написала звезда под фото, цитируя Теодора Ретке.

Фанаты поставили почти 160 тысяч лайков и написали комментарии:

"Вау", "Это мысль о том, что ваш дух более велик, чем ваше обращение ко мне. Каждый раз", "Красивая дама !!!", "Ты + море идеальный дуэт. Спокойной ночи! И никогда не забывай, насколько ты невероятна", "Такая красивая детка, такая соблазнительная", "Сияй, прекрасный бриллиант".

Мы писали, что известная модель, экс-ангел «Victoria’s Secret» Кэндис Свейнпол опубликовала фото со своего отдыха.

Звезда позировала в купальнике, который подчеркнул ее формы. Кроме того, верх купального наряда позволил полюбоваться стальным прессом и стройной талией знаменитости.

Напомним, Кэндис Свейнпол из Victoria’s Secret в мини выгнулась на пляже, завлекая к себе

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