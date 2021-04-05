Известная модель Кэндис Свейнпол из "Victoria’s Secret" появилась полностью обнаженной, будто в угоду мужчинам

Эффектная блондинка в свои 32 года - мать двоих сыновей, пишет Politeka.net. Кажется, время для нее остановилось, ведь звезда выглядит также красиво, как и десять лет назад. Кроме того, две беременности никак не отразились на фигуре знаменитости - она стройная и подтянутая.

На одном из последних фото Свейнпол появилась абсолютно обнаженной. Модель приняла позу, благодаря которой прикрылись самые пикантные детали.

Звезда позировала в воде, ее волосы были мокрыми, а взгляд казался дерзким из-за макияжа.

В таком виде красотка предстала на обложке одного из журналов.

За 45 минут публикация собрала более 30 тысяч лайков и много комментариев.

"Омг... ты хочешь, чтобы я умерла? Прекрасна, хороша", "Ты слишком очаровательна 🌸", "Какая женщина ❤️😍😍😍", "Красавица 😍😍", "КОРОЛЕВА Королева 👑", "Ты отлично выглядишь, Кэндис ⚡👍🏻", "Мы любим королеву, которая всем дает должное ❤️", "Беспрекословная богиня 😍😍😍😍😍", - написали пользователи сети.

Отметим, что Кэндис Свейнпол родилась в ЮАР. Карьеру модели красотка начала в 15 лет, после того, как ее заметил скаут модельного агентства.

Блондинка работает с самыми известными брендами в мире, и в 2011-12 годах занимала 10-е место в списке самых высокооплачиваемых моделей мира по версии журнала Forbes, а в 2018-ом была названа самой дорогой бикини-моделью в Инстаграм.

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