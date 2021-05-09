Актриса Ксенія Мішина, яка стала першою "Холостячкою", зворушила одкровенням

Як передає Politeka.net, 31-річна зірка опублікувала в своєму мікроблозі в Instagram серію рідкісних кадрів з особистого архіву, на яких позувала разом із мамою Наталією. На деяких фото жінка зовсім молода, а Ксенія - ще дівчинка.

Варто відзначити Мішина не особливо поширюється про своїх батьків, сім'ю, дитинство. І тільки під час шоу "Холостячка" актриса, яка вимагала відвертості від учасників, розкрилася й сама. Вона розповіла, що батьки розлучилися, коли їй було сім років. Вона залишилася жити з мамою в Сімферополі, але і з батьком підтримувала теплі стосунки, незважаючи на те, що у нього з'явилася інша родина.

Мішина ділилася, що мама для неї стала опорою і кращою подругою. Дівчина ще раз це довела своїм зворушливим зізнанням в День матері, який відзначається 9 травня.

"Чи знаєте ви людину дорожче і улюбленіше, ніж ваша мама? Цей пост я присвячую своїй мамі! Мам, я хочу прокричати тобі, що вдячна тобі нескінченно! <...> Ми багато з тобою пройшли, але ти завжди була поруч, сильна, незалежна, любляча всім серцем. І я хочу подарувати тобі легке, красиве, щасливе життя! Ти виростила в мені найпрекрасніші й правильні якості, риси, погляди. <...> Ти для мене більше, ніж мама❤️ А для сина мого найкраща бабуся на світі! Ми тебе любимо і будь завжди поруч ❤️",- підписала кадри Мішина.

Користувачі з ентузіазмом обговорили пост:

"🔥дуже хороші фото, ви схожі з мамою 🔥"

"Ксюш і ви найкраща мама для свого синочка з днем матері вас❤ ️ ❤️❤️"

"Що мама, що дочка чарівні😍❤️🔥"

"У тебе і правда прекрасна мама 😍 я взагалі з нею як з подружкою ❤️ і цю подушку в штанях ніколи не забуду 😬 бубаль тобі привіт @natalya_m05 ❤️"

"Мамочка! Як чудово вона виглядає, зовсім не змінилася!!!"

"Мама як сестричка"

Нагадаємо, "холостячка" Мішина приголомшила появою з рибалкою, який кинув її заради іншої: "Ось це поворот!".

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