Співачка і актриса Дженніфер Лопес знялася в новому фотопроекті разом з дочками і мамою

Популярна виконавиця цього разу на своїй сторінці в соціальній мережі Instagram вирішила опублікувати важливий для неї ролик. Перед зйомками проекту, в якому вона вирішила взяти участь разом зі своєю мамою і двома красунями дочками, сама Лопес вирішила також поділитися спеціальною нарізкою.

У ролику Дженніфер показує кумедні моменти зі зйомок, як доглядає за собою, як дивиться за дітьми і навіть як спілкується з мамою, яка також не виглядає на свій вік. Примітно, що артистка постаралася показати і природну себе без фільтрів.

«У цей день матері ми святкуємо і вітаємо всіх супер-мам, які спонукають нас бути кращими», - написала Лопес.

Шанувальники не встояли, написавши компліменти « " Мала Дженні прекрасна; такі милашки, здається нереальним все; мені подобається ваш вигляд, ви значно молодше; ваша мама як сестра; чому так гарні; обожнюю це так сильно!; Перш за все хвала вашим генам🔥 🌺; п'ять Плюс🔥 🔥; підприємці😆; краса біжить в сім'ї♥♥️; ідеальне визначення «як мати, як дочка» 😍».

Також зовсім недавно артистка вирішила показати на широку публіку свою красуню-маму.

На новому фото Дженніфер з мамою і донькою відображені серед гарної природи. Вони стоять в ряд і зняті в профіль, притискаючись до спин один одного. Попереду стоїть дочка співачки Еммі, за нею сама Дженніфер, а замикає ряд 75 річна мама Гваделупе Родрігес.

У підписі до фотографії актриса представила косметичні засоби власного бренду:" для чудової сяючої шкіри у віці від 7 до 77 років", - написала вона.

Нагадавши, 51-річна Лопес сміливо показала, які форми ховає під відкритою спідницею: "притримайте коней, вау".

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