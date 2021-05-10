Певица и актриса Дженнифер Лопес снялась в новом фотопроекте вместе с дочерьми и мамой

Популярная исполнительница в этот раз на своей странице в социальной сети Инстаграм решила опубликовать важный для нее ролик. Перед съемками проекта, в котором она решила принять участие вместе со своей мамой и двумя красавицами дочерями, сама Лопес решила также поделиться специальной нарезкой.

В ролике Дженнифер показывает забавные моменты со съемок, как ухаживает за собой, как смотрит за детьми и даже как общается с мамой, которая также не выглядит на свой возраст. Примечательно, что артистка постаралась показать и естественную себя без фильтров.

«В этот День матери мы празднуем и поздравляем всех супер-мам, которые побуждают нас быть лучшими», - написала Лопес.

Поклонники не устояли, написав комплименты: «Мала Дженни прекрасна; такие милашки, кажется нереальным все; мне нравится ваш вид, вы значительно моложе; ваша мама как сестра; почему так хороши; Обожаю это так сильно!; Прежде всего хвала вашим генам🔥🌺; Пять плюс🔥🔥 яблочко от яблоньки не далеко упало; предприниматели😆; Красота бежит в семье🗣 ♥ ️; идеальное определение «как мать, как дочь» 😍».

Также совсем недавно артистка решила показать на широкую публику свою красотку-маму.

На новом фото Дженнифер с мамой и дочкой запечатлены среди красивой природы. Они стоят в ряд и сняты в профиль, прижимаясь к спинам друг друга. Впереди стоит дочь певицы Эмми, за ней сама Дженнифер, а замыкает ряд 75 летняя мама Гваделупе Родригес.

В подписи к фотографии актриса представила косметические средства собственного бренда: "Для великолепной сияющей кожи в возрасте от 7 до 77 лет", - написала она.

Напомним, 51-летняя Лопес смело показала, какие формы прячет под открытой юбкой: "Придержите коней, вау".

Как сообщала Politeka, Лопес в крошечном боди доказала, почему возраст ей не помеха: "Нет, ну вы видели?".

Также Politeka писала, Дженнифер Лопес, расставшись с женихом, примерила наряд с декольте до пупка: "Не пропустите...".

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