Прийомна дочка Олексія Потапенка (Потапа) Наташка Горова показала маму на архівному фото

Як пише Politeka.net, Потапенко одружився з Іриною Горовою ще в 1999 році. У красуні була дочка від іншого чоловіка, для якої продюсер став батьком. У пари після ще з'явився син-Андрій, а в 2014 році пара розлучилася.

Наташа Горова в соціальних мережах вирішила згадати, як виглядала мама-красуня в нульових роках. На фото молода Ірина була в джинсах і ТОПі. Маленька Наташа бігала поруч, насолоджуючись гарною погодою. На другому фото Горові були трохи старше і позували вже вдома.

"Найзатишніше місце на Землі - твої обійми, матуся.

я завжди знала, що можу тобі довірити все. і нещодавно я в цьому переконалася ще раз.

Мій янгол-охоронець, моя підтримка і розуміюча Подруга. Ти завжди поруч, як і твоя турбота, любов і віра в мене

спасибі, що завдяки тобі я залишилася тією самою малятком. Мені шалено приємно, коли я чую похвалу на свою адресу, тому що вона адресується і тобі.

мам, я люблю тебе!",- написала Наташа під фото.

Ірина відразу відповіла дочці під фото:"Моя зайка".

Фанати поставили кілька сотень лайків, включаючи співачку Надю Дорофєєву.

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