Прийомна дочка Олексія Потапенка (Потапа) Наташка Горова показала маму на архівному фото
Як пише Politeka.net, Потапенко одружився з Іриною Горовою ще в 1999 році. У красуні була дочка від іншого чоловіка, для якої продюсер став батьком. У пари після ще з'явився син-Андрій, а в 2014 році пара розлучилася.
Наташа Горова в соціальних мережах вирішила згадати, як виглядала мама-красуня в нульових роках. На фото молода Ірина була в джинсах і ТОПі. Маленька Наташа бігала поруч, насолоджуючись гарною погодою. На другому фото Горові були трохи старше і позували вже вдома.
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я завжди знала, що можу тобі довірити все. і нещодавно я в цьому переконалася ще раз.
Мій янгол-охоронець, моя підтримка і розуміюча Подруга. Ти завжди поруч, як і твоя турбота, любов і віра в мене
спасибі, що завдяки тобі я залишилася тією самою малятком. Мені шалено приємно, коли я чую похвалу на свою адресу, тому що вона адресується і тобі.
мам, я люблю тебе!",- написала Наташа під фото.
Ірина відразу відповіла дочці під фото:"Моя зайка".
Фанати поставили кілька сотень лайків, включаючи співачку Надю Дорофєєву.
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