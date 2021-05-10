Українська співачка Оля Полякова розповіла, що артистам потрібно об'єднуватися

Зірка відповіла на хвилюючі питання в програмі "Люди великого міста", передає Politeka.net. В інтерв'ю була порушена тема мітингів, які зірка влаштовувала минулого року через карантинні заходи. За словами Полякової, заборони діяли вибірково, не даючи можливості працювати артистам.

У новому інтерв'ю співачка розповіла, що створено профспілку, щоб захищати права музикантів у подібних випадках. Полякова закликає артистів об'єднуватися. Однак, знаменитість нагадала, що вона не створила профспілку, а є лише її членом.

"Ми всі працюємо на цьому ринку, всі повинні об'єднуватися. Ось саме, я вважаю, через профспілку можна якось разом чогось домагатися, не думати про сьогоднішній день, нам потрібно подумати про подальше", - заявила зірка.

Полякова розповіла, що в інших країнах, артисти визнають один одного, коли у того чи іншого музиканта з'являються мільйонні аудиторії, а в українському шоу-бізнесі такого немає.

Нагадаємо, мітинг музикантів відбувся третього вересня минулого року під будівлею Кабміну. Крім Полякової, на акцію прийшли Джамала, Alyona Alyona, Аліна Паш та інші артисти.

Мітингувальники принесли плакати з написами: "Нас не чують", "карайте винних, а не всіх підряд", "ми проти дискримінації", "Кабмін, порушує Конституцію".

"Ми вимагаємо швидкої розробки державної політики, яка врятує музичну індустрію під час повної зупинки! Ми довго терпіли і дотримувалися всіх карантинних обмежень, поважаючи думку і позицію влади", - говорилося тоді в заяві.

Нагадаємо, Полякова після застіль і Туреччини опинилася в клініці разом з мамою: "Злючая була, як собака...".

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