Відомий репер і продюсер Потап (Олексій Потапенко) показав, що йому подарувала на день народження співачка Настя Каменських

40-річний артист показав шикарний подарунок від коханої дружини-сережки з білого золота з діамантами, зробивши свіжий пост в Instagram, передає Politeka.net. Примітно, що продюсера Потапа, якому 8 травня виповнилося 40 років, потягнуло показати дорогі сережки з діамантами від коханої дружини, коли Настя знімала відео для соцмережі Instagram на його телефон.

"Льош, ти дуже гарний чоловік", - пролунав голос Каменських за кадром з солодким компліментом коханому.

"Тільки в нашій парі дружина може подарувати сережки чоловікові", - сказав Потап, показуючи дорогоцінні камені у себе у вухах.

Також Потап показав подарунок від компанії "Золотий Вік", які йому на день народження зробили розкішний подарунок - теж сережки, Але вже не з білими, а з чорними діамантами.

Раніше Каменських зізналася, що вчиться долати свої страхи, а також розповіла, чого боїться найбільше - страх висоти після невдалого падіння з парашутом. Страх бути на глибині, під товщею води, серед невідомості. І головний страх, який найчастіше відчуває-що у неї щось вийде не ідеально. Саме він забирає у неї величезну кількість сил, енергії, радості і спокою.

Нагадаємо, що Настя Каменських після 40-річчя Потапа зізналася у своєму головному страху: "не можна дозволяти..."

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Також Politeka писала, що 34-річна Каменських у свій день народження перетворилася на копію пекучої мексиканки: "який Потап везунчик".