Співачка Настя Каменських здивувала несподіваним одкровенням, поділившись новими фото
34-річна зірка заговорила про свої страхи, зробивши свіжий пост в Instagram, передає Politeka.net. Примітно, що Настю потягнуло на відвертість після дня народження чоловіка, продюсера Потапа, якому 8 травня виповнилося 40 років.
Каменських зізналася, що вчиться долати свої страхи, а також розповіла, чого боїться найбільше.
"У мене, як і у будь-якої людини є страхи. Страх висоти після невдалого падіння з парашутом. Страх бути на глибині, під товщею води, серед невідомості. І головний страх, який я найчастіше відчуваю - що у мене щось вийде не ідеально. Саме він забирає у мене величезну кількість сил, енергії, радості і спокою. Ми всі чогось боїмося. Але страхам не можна дозволяти управляти нашим життям і потрібно навчитися їх долати", - повідомила вона.
На опублікованих знімках Настя постала в Мексиці, де знімає своє реаліті "Дівчата рулять". Заради яскравого фото співачка забралася на лавку, позуючи в міні-спідниці, білій футболці та стильному капелюшку.
Підросла дочка Пугачової і Галкіна викликала фурор в мережі одним кадром: «Копія матуся, така ж…»
Дружина Кошового з "Квартал 95" дала українцям привід для заздрості, показавши сімейні фото: "Як же йому пощастило"
Дженніфер Лопес в шкіряних ботфортах і боді перевершила натовп молодих красунь: "Так, з такими рухами..."
Тіна Кароль запалила на сцені в зухвалому вбранні: таке собі не завжди дозволяла навіть Полякова
Полякова в гніві рознесла колег по сцені: "Ніхто не подзвонив і не привітав, а Кіркоров..."
За короткий час користувачі встигли прокоментувати побачене:
"Ваш талант і краса поборять будь-який страх. Успіхів вам"
"Залізла б ще на паркан..."
"Страх це нормально. Головне, щоб він не був паралізуючим"
Потап в цей час "хапається за голову", усвідомлюючи, що розміняв п'ятий десяток. Артист почитав в Instagram реп на цю тему, зірвавши овації:
"Якщо Потапу 40, то скільки ж тоді тобі?
Начебто ж зовсім не давно він був
"На своїй хвилі"
20 по 2 йоли пали, не погано до речі "малиш"
Цей красень у формі, може увірватися на двіж
Якщо Потапу 40, то скільки ж тоді вам?
Я раніше співав для підлітків
Тепер для тат і мам"
Нагадаємо, що Настя Каменських в шортах і ТОПі показала натуральну красу без фільтрів: "Без маскараду краще".
Як повідомляла Politeka, Каменських у маленькому бікіні нарвалася на критику через пляжні ігри з подругою: "жах"
Також Politeka писала, що 34-річна Каменських у свій день народження перетворилася на копію пекучої мексиканки: "який Потап везунчик".