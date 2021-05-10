Співачка Настя Каменських здивувала несподіваним одкровенням, поділившись новими фото

34-річна зірка заговорила про свої страхи, зробивши свіжий пост в Instagram, передає Politeka.net. Примітно, що Настю потягнуло на відвертість після дня народження чоловіка, продюсера Потапа, якому 8 травня виповнилося 40 років.

Каменських зізналася, що вчиться долати свої страхи, а також розповіла, чого боїться найбільше.

"У мене, як і у будь-якої людини є страхи. Страх висоти після невдалого падіння з парашутом. Страх бути на глибині, під товщею води, серед невідомості. І головний страх, який я найчастіше відчуваю - що у мене щось вийде не ідеально. Саме він забирає у мене величезну кількість сил, енергії, радості і спокою. Ми всі чогось боїмося. Але страхам не можна дозволяти управляти нашим життям і потрібно навчитися їх долати", - повідомила вона.

На опублікованих знімках Настя постала в Мексиці, де знімає своє реаліті "Дівчата рулять". Заради яскравого фото співачка забралася на лавку, позуючи в міні-спідниці, білій футболці та стильному капелюшку.

За короткий час користувачі встигли прокоментувати побачене:

"Ваш талант і краса поборять будь-який страх. Успіхів вам"

"Залізла б ще на паркан..."

"Страх це нормально. Головне, щоб він не був паралізуючим"

Потап в цей час "хапається за голову", усвідомлюючи, що розміняв п'ятий десяток. Артист почитав в Instagram реп на цю тему, зірвавши овації:

"Якщо Потапу 40, то скільки ж тоді тобі?

Начебто ж зовсім не давно він був

"На своїй хвилі"

20 по 2 йоли пали, не погано до речі "малиш"

Цей красень у формі, може увірватися на двіж

Якщо Потапу 40, то скільки ж тоді вам?

Я раніше співав для підлітків

Тепер для тат і мам"

Нагадаємо, що Настя Каменських в шортах і ТОПі показала натуральну красу без фільтрів: "Без маскараду краще".

Як повідомляла Politeka, Каменських у маленькому бікіні нарвалася на критику через пляжні ігри з подругою: "жах"

Також Politeka писала, що 34-річна Каменських у свій день народження перетворилася на копію пекучої мексиканки: "який Потап везунчик".